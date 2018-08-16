Edirne'de 8 ayda 14 bine yakın göçmen yakalandı

Ülkelerindeki iç karışıklık, ekonomik sıkıntı gibi nedenlerle Avrupa'da yaşamayı düşünen binlerce göçmen, kara ya da deniz yolunu kullanarak Avrupa hayaline ulaşmaya çalışıyor.

İnsan kaçakçılarına ödedikleri kişi başı tarifeyle kimisi hedefi olan Avrupa'ya ulaşırken, kimisi kara ve deniz hududunda güvenlik güçlerine yakalanıyor.

Göçmenlerin vazgeçilmez rotalarından biri, Avrupa Birliği (AB) üyesi iki ülkenin sınırında olan Edirne.

Her yıl Edirne'de hem Bulgaristan hem de Yunanistan'a kara ve nehir sınırını aşarak illegal geçiş yapmaya çalışan binlerce kişi yakalanıyor.

Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'nin debisinin yaz aylarında düşmesinin karşıya geçişleri kolaylaştıracağı düşüncesiyle kaçak geçiş trafiği yaz aylarında daha da artıyor. Göçmen kaçakçılarının askeri yasak bölgeye kadar kılavuzluk ettiği göçmenler, gizlenerek karşı tarafa geçmeyi planlıyor.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak anılan askeri birlikler, bu planların çoğunu boşa çıkarıyor.

Bu yılın 8 ayında "hudut kartalları" Türkiye'den Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 8 bin 651, Yunanistan ve Bulgaristan'dan geri itilen 5 bin 249 olmak üzere 13 bin 900 göçmeni yakaladı.

Afganistan, Pakistan, Filistin, Eritre, Somali, Gana, Fas, Cezayir, İran, Tunus, Senegal, Tacikistan, Irak, Bangladeş, Suriye, Vietnam, Nepal, Ürdün, Burkina Faso, Libya, Sierra Leone, Kongo, Yemen, Mısır, Sri Lanka, Suidi Arabistan, Gürcistan, Azerbaycan, Sudan, Tibet, Lübnan, Myanmar uyruklu göçmenler yakalanmaları sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

Bu yıl yakalanan düzensiz göçmenlerin tamamına yakını Yunanistan sınırında yakalandı.

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki 270 kilometrelik tel örgü nedeniyle bu rotanın zorlu olduğunu düşünen kaçakçılar, göçmenleri sadece Meriç Nehri'nin set olduğu Yunanistan sınırına yönlendiriyor. 212 kilometre olan Türkiye - Yunanistan sınırının 12,5 kilometrelik kara sınırında tel çit var.

Kaynak: AA