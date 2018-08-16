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Sünnet düğününde havaya ateş açan 3 kişiye gözaltı

Elazığ'da bir sünnet düğününde havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı.

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Sünnet düğününde havaya ateş açan 3 kişiye gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hoşköy'ünde 12 Ağustos'ta Hakan A'nın oğlunun sünnet düğünü töreninde silahla havaya aşırı ateş edildiğinin belirlenmesi üzerine çalışma yaptı.

Yapılan çalışmanın sonucunda düğün töreninde silahla havaya ateş açan şahısların düğün sahibi Hakan A, Mehmet A. ve Adnan A. oldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki ifadelerinde silahları kendilerinin ateşlediğini kabul ederek sünnet düğününde kullanılan 1 tabanca ile 3 kuru sıkı tabancayı jandarmaya teslim etti.

İlgili kanun maddesine muhalefetten havaya ateş açtıkları ve izin belgesi olmadan havai fişek kullandıkları gerekçesiyle şahıslara toplam bin 300 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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