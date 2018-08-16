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Van'da PKK'nın toprağa gömülü tuzağı önlendi

Van'da dün düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri terör örgütü PKK'nın toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcı tespit ederek imha etti.

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Van Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri terör örgütü PKK/KCK'nın ilk eylemini gerçekleştirdiği 15 Ağustos 1984'ün sözde yıl dönümünde, vatandaşlara yönelik kanlı eylemleri engellemek, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu' düzenlendi.

Van Başkale'ye bağlı Sallıdere Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası arama tarama faaliyetinde bulunuldu.

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Patlayıcı, olay yerine gelen uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu, el yapımı patlayıcı, başkale
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