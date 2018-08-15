Van’da biri sağ 2 terörist ele geçirildi

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların, bir grup teröristin Van Başkale Sallıdere Mahallesi’ne gelerek saldırı hazırlığı içerisinde olduğu yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, 14-15 Ağustos tarihlerinde Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle 'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu' düzenledi.

Yapılan operasyon sırasında ağaçta saklanan bir terörist yakalandı. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir terörist de ölü ele geçirildi.

Opersayon sonrası yapılan aramada teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 4 adet el bombası, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 122 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 119 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet termal dürbün ele geçirildi.

Kaynak: AA