Van’da biri sağ 2 terörist ele geçirildi

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların, bir grup teröristin Van Başkale Sallıdere Mahallesi’ne gelerek saldırı hazırlığı içerisinde olduğu yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.
Opersayon sonrası yapılan aramada teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 4 adet el bombası, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 122 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 119 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet termal dürbün ele geçirildi.
Kaynak: AA