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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz olacak.

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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı tatili süresince köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında, 21 Ağustos Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: kurban bayramı, tatil, yol, köprü
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