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Hamile kadın hastaneye askeri helikopter ile taşındı

Diyarbakır Kulp’a bağlı yaylada doğum yapmak üzere olan kadın, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

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Hamile kadın hastaneye askeri helikopter ile taşındı

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kulp ilçesinde Aygün Mahallesi Küme Evleri yakınında bulunan yaylada doğum sancısı tutan kadın için 112 Acil Servise ihbar geldi.

Durumun aciliyeti nedeniyle 112 Acil Servis tarafından Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan hastanın helikopterle hastaneye taşınması talep edildi.

Bunun üzerine havalanan askeri helikopter, hamile kadını yayladan alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine ulaştırdı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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