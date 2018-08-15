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Antalya’da “ekonomik güvenliği tehdide” soruşturma

Antalya'da, ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyette ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan 6 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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Antalyada “ekonomik güvenliği tehdide” soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı ekonomik güvenliği tehdit eden saldırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesaplarıyla eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespitlerle Antalya merkezde 3, Alanya ilçesinde 2, Kaş ilçesinde 1 kişi olmak üzere 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde çok yönlü araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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