Hayati Arkaz MHP'ye katıldı

Yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için İyi Parti'de kriz neden olan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, partisinden istifa ederek resmen MHP'ye katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Arkaz'ı makamında kabul etti. Bahçeli kabulde, Arkaz'ın MHP'ye üye katılım belgesini imzaladı.

Kabulde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Genel Sekreter İsmet Büyükataman ve Meclis Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

"MHP'de olmaktan gurur ve onur duyuyorum"

Arkaz yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızın beni davet etmesi benim için çok büyük bir övünç kaynağı oldu. Onurdur gururdur." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisinin partiye dönmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Arkaz, "Biz onun evladıyız öğrencileriyiz. Bizim inancımızda ülkücü gelenek göreneklerinde lider çok önemlidir. Kendisine müteşekkiriz." diye konuştu.

"Türk milliyetçilerinin yeri milliyetçi hareket partisidir" diyen Arkaz, MHP'de olmaktan gurur ve onur duyduğunu belirtti.

Arkaz'ın katılımı ile MHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 50'ye çıktı. İstanbul Milletvekili sayısı ise 8'den 9'a yükseldi.

İyi Parti'nin vekil sayısı 41'e düştü

Arkaz'ın ayrılmasıyla milletvekili sayısı 41'e düşen İyi Parti'nin tepkisi sertti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Devlet Bahçeli kendi ilkelerini yerle yeksan etmiştir" dedi.

Arkaz, Meclis'te gerçekleştirilen yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için İyi Parti'de kriz nedeni olmuştu.

İyi Parti'nin Pazar günü yapılan 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu listesinde de yer almamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken "Arkaz'ın el öpme hadisesinin ardından sistemli bir şekilde saldırılara maruz kaldığını ve dışlandığını" belirtmiş, Arkaz'ı MHP'ye davet etmişti.

Kaynak: TRT Haber