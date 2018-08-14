Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Brunson'un durumunda bir değişiklik yok

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın ev hapsindeki rahip Andrew Brunson'ı bugün ziyaret edeceğini söyledi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin davetini kabul ederek büyükelçilere hitap ettiği ve sorularına açık yüreklilikle yanıt verdiği için Lavrov'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Dolayısıyla ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübesi vardır. Bu tecrübesini büyükelçilerimizle paylaştı. Birçok konuda Rusya Federasyonu'nun ve kendisinin vizyonunu bizlerle paylaştı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, basın toplantısının ardından düzenlenecek çalışma yemeğinde de ikili ilişkileri gözden geçireceklerini, en son Rusya'da ve Singapur'da bir araya geldiklerini belirterek "İkili ilişkilerimiz her alanda olumlu bir şekilde seyrediyor." diye konuştu.

Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi projeleri hayata geçirmek için iki ülke liderinin çizdiği çerçevede çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Vize meselesi elbette önemli. Rusya vatandaşlarının ülkemize vizesiz bir şekilde seyahat etmesi bizleri mutlu ediyor. Bu sene Rusya'dan gelen turist sayısında da bir rekor kırılıyor. Daha fazla Rus turisti, dostlarımızı ülkemizde ağırlamaktan elbette mutluluk duyacağız. Bizim vatandaşlarımızın da vize sorunu yaşamadan ki, aramızda yaşanan bir hadise biliyorsunuz, ondan önce vizesiz bir şekilde vatandaşlarımız seyahat edebiliyordu, vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya Federasyonu'nu ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. Belli bir noktadan başlayarak inşallah bu sorunu da çözeceğiz."

Çavuşoğlu "ABD'de bir karmaşa var. Çözmek isteyenler de krizden beslenenler de var." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın ev hapsindeki rahip Andrew Brunson'ı bugün ziyaret edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, ABD'nin kabadayılık dönemini bitirmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, milli para ile ticaret yapmayı istediklerini belirtti.

Kaynak: AA, TRT Haber