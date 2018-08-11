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Tunceli'de terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunceli'de gerçekleştirilen terör operasyonunda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

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Tuncelide terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

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