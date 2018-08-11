TSK Münbiç hattında 28'inci devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 28'inci devriye görevini sosyal paylaşım sitesinden duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 11 Ağustos 2018 tarihinde 28’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/kV46bvjtfX — TSK (@TSKGnkur) 11 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber

