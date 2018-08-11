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TSK Münbiç hattında 28'inci devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç hattında 28'inci devriye görevini yaptı.

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TSK Münbiç hattında 28inci devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 28'inci devriye görevini sosyal paylaşım sitesinden duyurdu.

 


 

Kaynak: TRT Haber 
 

Etiketler: tsk, Fırat Kalkanı Harekat
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