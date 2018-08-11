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Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Düzce Akçakoca’da etkili olan yıldız karayel fırtınası nedeniyle turistlere denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

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Batı Karadenizde fırtına uyarısı

Düzce Akçakoca'da etkili olan yıldız karayel fırtınası nedeniyle turistlere denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

İlçede öğleden sonra başlayan fırtınanın ardından dalga boyunun yükselmesi ve rip akıntısı nedeniyle Akçakoca Belediyesi, yerli ve yabancı turistleri hoparlörlerden yaptığı anonslarla uyardı. 

Meteoroloji yetkilileri, ilçede etkili olan yıldız karayel fırtınasının 2 gün süreceğinin tahmin edildiğini söyleyerek, vatandaşların bu sürede denize girmemeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: düzce, Batı Karadeniz
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