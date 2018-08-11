Ege sahillerinde yoğunluk

Hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Didim'de Altınkum, Mavişehir ve Akbük sahillerinde yoğunluk yaşanırken, Kuşadası'nda ise Kadınlar Denizi ile Sevgi Plajı tercih edildi.

Hafta sonunu fırsat bilen yerli turistler ise doğası ve koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

Özellikle İçmeler Koyu'nda yoğunluk yaşanırken, milli parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: AA