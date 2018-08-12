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PKK'nın sözde Erzurum sorumlusu etkisiz hale getirildi

11 Ağustos tarihinde Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK'nın 'Sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni-Munzur kod adlı Mahmut Laçin' olduğu tespit edildi.

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PKKnın sözde Erzurum sorumlusu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 11 Ağustos tarihinde Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK'nın 'Sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni-Munzur kod adlı Mahmut Laçin' olduğunu açıkladı.


 

Tunceli Pülümür kırsalında 1'i kırmızı listede 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu 'Roni Munzur' kod adlı Mahmut Laçin'in de öldürüldüğü belirlendi. 

Laçin'in Nisan ayında etkisiz hale gerilen kırmızı listedeki terörist 'Panzer Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan'ın yerine getirildiği ortaya çıktı.

Tunceli Valiliği'nden açıklama

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda 25 yıldır BTÖ dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sözde Dersim saha sorumlusu Terör Arananlar Kırmızı Listede bulunan Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirilmişti.

Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni Munzur kod adlı Mahmut Laçin olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, 4 Nisan 2018’de Tunceli-Pülümür Kırsalında öldürülen sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Terör Arananlar Kırmızı Listede bulunan Panzer Kemal kod adlı Medeni Sayılgan’ın yerine bölgede görevlendirildiği tespit edilmiştir" denildi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunceli, Sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni-Munzur, PKK, Mahmut Laçin
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