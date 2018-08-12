  • 12 AĞUSTOS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.414
    EURO 7.324
  • BIST 94939.63
    ALTIN 249.72
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın acı günü

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın acı günü

İstanbul'da dün kaldırıldığı hastanede vefat eden AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın annesi Turunç Yılmaz, Sivas Gürün'de toprağa verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmazın acı günü

İstanbul'da dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın annesi Turunç Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Gürün'e getirildi.

Anne Yılmaz için Gürün Ulu Cami'de tören düzenlendi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Turunç'un cenazesi, Pınarönü Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yılmaz, defin töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Yılmaz ve aile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, milletvekilleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sivas Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bazı illerin valileri ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sivas, gürün, Turunç Yılmaz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER