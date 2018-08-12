Kamyon şoförü hortumun içinden geçti

Hatay Hassa’da, gördüğü hortuma aldırış etmeyen kamyon şoförü, aracını hortumun içine sürdü.
Kamyon şoförünün içinden geçmesiyle hortum etkisini kaybetti.
Amatör kameralar tarafından çekilen görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.
Kaynak: İHA
Hatay’da bir kamyon şoförü, hortumu gördüğü halde kamyonunu sürmeye devam etti. Hortum, kamyonun içinden geçmesiyle etkisini yitirdi.
Hatay Hassa’da, gördüğü hortuma aldırış etmeyen kamyon şoförü, aracını hortumun içine sürdü.
Kamyon şoförünün içinden geçmesiyle hortum etkisini kaybetti.
Amatör kameralar tarafından çekilen görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.
Kaynak: İHA