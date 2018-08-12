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Kamyon şoförü hortumun içinden geçti

Hatay’da bir kamyon şoförü, hortumu gördüğü halde kamyonunu sürmeye devam etti. Hortum, kamyonun içinden geçmesiyle etkisini yitirdi.

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Hatay Hassa’da, gördüğü hortuma aldırış etmeyen kamyon şoförü, aracını hortumun içine sürdü.

Kamyon şoförünün içinden geçmesiyle hortum etkisini kaybetti.

Amatör kameralar tarafından çekilen görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA

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