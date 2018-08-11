FETÖ'nün "Aydın kasası" hücre evinde yakalandı

FETÖ'nün Aydın'daki çatı yapılanması davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve iddianamede örgütün "Aydın kasası" olarak tanımlanan Sami Solak, saklandığı hücre evinde sahte kimlikle gözaltına alındı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen, terör örgütünün Aydın çatı yapılanması davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 2 yıldır aranan Solak'ın yakalanması için çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tespit edilen bir hücre evine operasyon düzenledi.

Sami Solak, Zafer Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında gözaltına alındı. Evde yapılan aramada dijital verilere el konulurken, Solak'ın kullandığı sahte kimlik de ele geçirildi.

Solak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ'nün kentteki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 64 sanık hakkında 148 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, örgütün "Aydın kasası" olarak tanımlanan Sami Solak'ın sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA