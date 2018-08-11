Piknikçilerden kalma küller az daha beldeyi yakıyordu

Olay Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Gökçebağ beldesi yakınındaki tarlada meydana geldi. Piknikçilerden kaldığı belirtilen küller tarladaki kurumuş otlarla tutuştu.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bağ ve bahçelere ulaşan alev yangının büyümesine neden oldu.

Olayın yetkililere haber verilmesiyle AFAD, Siirt ve Gökebağ belediyeleri ve jandarma komutanlığına ati itfaiye ekipleri, araçlarla yangına müdahalede bulundu.

Araçların giremediği bölgelerde ise vatandaşlar kendi çabalarıyla yanını söndürmeye çalıştı. Kontrol altına alınan yangında çok sayıda fıstık ağacı tahrip oldu.

Tüm mahsullerinin heba olduğunu söyleyen Hüseyin Gül adlı çiftçi, her sene bu aylarda sıcaklardan dolayı benzer yangınlara rastladıklarını bu yıl ise çıkan yangının daha büyük olduğunu söyledi.

Gül, “Her sene kaplıcaya giden yolda ateş yakılıyor. Piknik ateşi mi, izmarit mi bilmiyoruz, bütün köy zarar gördü. Ayrıca besicilerimiz, hayvanlarımız Gökçebağ halkının bağları, fıstıkları mahsulleri gitti. Görmüş olduğunuz bu millet çoluk çocuk yazık değil mi? Bütün halk çıkmış seferber olduk” dedi.

Köy sakinlerinden bir vatandaş da “Köy yeri yanıyor. Bütün vatandaşlar yangını söndürmeye çalışıyoruz. Ama ne yazık ki hiç bir şey kalmadı. Bağ, bahçe fıstık ağaçları bütün her şey yandı. Yılların verdiği emeğin hepsi bitti, her taraf yandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA