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İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 13 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk, 450'si idari tutuklu ve 12'si milletvekili olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: israil, filistin
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