Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalarda Genç ilçesi kırsalında terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı olduğu bilgisi üzerine Yıldırım-9 Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, arazi aramasında toprağa gömülü 3 ayrı 20 kiloluk teneke kutu içinde toplam 60 kilo el yapımı patlayıcı, 3 elektrikli fünye, 1 metre infilaklı fitil, 3 metre elektrik kablosu ile hazırlanmış, parça tesiri için kaya ve taşlarla desteklenmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Operasyon bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

İl genelinde terör örgütüyle mücadele kararlılıkla sürüyor.

