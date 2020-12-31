Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, son iki günde farklı mahallelerdeki 72 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

