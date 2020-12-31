Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 72 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında son iki günde 72 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, son iki günde farklı mahallelerdeki 72 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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