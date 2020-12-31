Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 61-64 yaş ANKARAKART sahibi vatandaşların kartlarının geçerliliğini koruyabilmesi için vize ücretlerinin yatırılması gerektiği hatırlatıldı.

Buna göre, vize işlemi yapılmayan kartlar ücretsiz olma özelliğini kaybedecek.

Vize işlemleri kent genelinde 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren ANKARAKART İşlem Merkezlerinden 15 Ocak Cuma gününe kadar 120 lira vize ücreti ve ikametgah belgeleriyle (birinci adres Ankara olmak kaydıyla) birlikte yapılabilecek.

15 Ocak 2021 tarihine kadar vize yaptırmayanlar, 2021 yılı için toplu taşıma araçlarında kartlarını kullanamayacak.

ANKARAKART İşlem Merkezleri:

Kızılay İşlem Merkezi (Saat: 08.00-17.00)

Dikimevi İşlem Merkezi (Saat: 08.00-17.00)

Beşevler İşlem Merkezi (Saat: 08.00-17.00)

Akköprü İşlem Merkezi (Saat: 08.00-17.00)

EGO Hizmet Binası (Saat: 08.00-16.00)