Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 2 bin 532 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan uygulamada 2 bin 532 uyuşturucu hap ele geçirildi, biri kadın 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, Hastane Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol uygulamasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan G.Y. isimli kadın ile K.Y., Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Zanlıların ikametlerinde de arama yapan ekipler, 12 uyuşturucu hap buldu.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 13:52
- 13:49
- 13:36
- 13:40
- 13:37
Sıradaki Haber
5 bin ton GDO'lu çeltik ele geçirilirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz