Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Mardin merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Kızıltepe ilçesi ve Aydın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlara ve şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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