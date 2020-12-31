Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aksaray'da koronavirüs tedbirlerine uymayarak mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza verildi.
Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesi'nde bir mandıranın kahvehaneye dönüştürülerek okey oynatıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Ekipler, COVID-19 kurallarını ihlal ederek burada okey oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bu kişilere "sokağa çıkma kısıtlaması ihlal etmek", "sosyal mesafe kurallarına uymamak" ve "maske takmamaktan" toplam 63 bin lira ceza uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs
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