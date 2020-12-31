Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 12:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yıla girmek isteyenler, trafik yoğunluğu oluşturdu. İlçede nüfusun 600 bine ulaşması bekleniyor.
Yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gitmeye başladı.
Sabah saatlerinden itibaren ilçe girişinde yoğunluk oluştu. Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak, Gündoğan,Turgutreis ve Göltürkbükü bölgelerindeki denetimler artırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Trafiğe zaman zaman müdahale eden polis ekipleri, yoğunluğu azaltmaya çalıştı.
Denetimler çerçevesinde maske ve kimlik ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolleri yapıldı. Ayrıca ekipler, dron ile havadan da denetim gerçekleştiriyor.
Günlük ortalama 2 bin kişinin giriş yaptığı Bodrum'da, yazlık sahibi olanlar ve yerli turistlerle birlikte, yılbaşında nüfusun 600 bine ulaşması bekleniyor.
Etiketler: Trafik
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