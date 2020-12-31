Misis Beldesi’nde yer alan ve Ceyhan Nehri üzerine 4’üncü yüzyılda Roma İmparatoru 2’nci Flavius Julius tarafından yaptırılan Misis Köprüsü, Anadolu’nun ilk Roma köprüsü olarak biliniyor.

Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprü, şehir dışından gelen turistleri de ağırlıyor.

Misis Köprüsü’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyayla yazılan yazılar yöre halkının da tepkisini çekiyor.

“Burayı yaşatalım, öldürmeyelim”

Bölgede oturan bir vatandaş ise yazıların hiç hoş görünmediğini söyleyerek, “Bunu bizim buradaki cahiller veya aklı başında olmayan insanlar yazıyorlar. Çok ayıp ediyorlar. Buraya halkımızın el birliğiyle sahip çıkması lazım. Buraya sahip çıkılsın ki turistler sürekli gelsin. Burayı yaşatalım. Öldürmeyelim. Tarihi de çok eski. Buradan sürekli ağır arabalar geçiyor ona da engel olunmalı” dedi.