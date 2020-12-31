Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, dün akşam saatlerinde beliren dolunay, sabahın ilk ışıklarına kadar peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri aydınlattı.

Göreme beldesinden sabah saatlerinde peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları dolunayın önünden geçti.