Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da dolunay ve balonlar bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Yılın son gününde dolunay, Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonlarıyla güzel bir görüntü oluşturdu.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, dün akşam saatlerinde beliren dolunay, sabahın ilk ışıklarına kadar peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri aydınlattı.
Göreme beldesinden sabah saatlerinde peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları dolunayın önünden geçti.
Etiketler: Turizm
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