Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri: Caddeler ve meydanlar kapalı olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Her yılbaşında İstanbul'da görmeye alışkın olduğumuz kalabalık görüntüler, bu yıl yerini boş caddelere, meydanlara bırakacak. Vatandaşlar gibi, turistler de kısıtlama kapsamında olacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte alınacak yılbaşı önlemlerini açıkladı.
Salgın tedbirleri kapsamında, caddeler ve meydanlar vatandaşlara olduğu gibi turistlere de kapalı tutulacak.
Tedbirler kapsamında; Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesine, yabancı turistler de dahil olmak üzere, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü 10.00’a kadar tüm girişler sınırlandırılacak.
Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi, 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 güvenlik birimi görev yapacak.
Vali Yerlikaya, vatandaşlardan hassasiyetle bütün tedbirlere uymalarını istedi, tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını söyledi.
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