Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da yılbaşı öncesi 9 ton sahte içki ele geçirildi
Trakya'da piyasaya sahte içki sürmek isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ton 171 kilogram sahte içki, 377 litre etil alkol, 605 şişe kaçak içki ve 776 şişe kaçak içki yapımında kullanılan aroma ve esans ele geçirildi.
38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Sahte İçki
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