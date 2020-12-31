Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ton 171 kilogram sahte içki, 377 litre etil alkol, 605 şişe kaçak içki ve 776 şişe kaçak içki yapımında kullanılan aroma ve esans ele geçirildi.

38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

