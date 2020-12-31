Koronavirüs salgınıyla birlikte en kalabalık kış aylarından birini geçiren Çeşme’nin 44 bin olan nüfusu, yılbaşının da etkisiyle 200 bine ulaştı.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, yeni yıl kutlamalarında koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edilmesi halinde anında müdahale edileceğini ifade etti.

[Fotoğraf: DHA]

Demir, kontrollerle ilgili olarak şunları kaydetti:

“Jandarma, emniyet ve kaymakamlık hem otelcilere hem de Çeşme'de yılbaşını geçirecek bütün konuklara yılbaşı için uyarılarda bulundu. Restoranlar kapalı, otellerde eğlence olmayacak. Hem evlerimizde hem sokaklarda hem de kiraladığımız villa ya da müstakil evlerde hiçbir şekilde eğlence yapılmayacak. Yüksek sesli müzik olduğu anda Çeşme'yi yöneten otoriteler duruma müdahil olacaklar ve kesinlikle kutlamalara izin vermeyecekler. Emniyet ve jandarma hassasiyetle kontrolleri sürdürecek. Hazırlıklar yapıldı ve İzmir'den de ilave ekipler Çeşme'ye intikal edecek.”

[Fotoğraf: DHA]

“Çeşme’nin kış nüfusu 3 katına çıktı, kiralanacak ev kalmadı”

Çeşme’de hem pandemi nedeniyle konaklamaya devam edenlerin olduğunu hem de yılbaşı nedeniyle ilçeye akın edenlerin olduğunu söyleyen ve ilçede kiralanacak ev kalmadığını vurgulayan Demir, ilçenin genel durumunu şu ifadelerle özetledi:

“28 bin yatak kapasitesine sahip ilçe, pandemi nedeniyle şu an yaklaşık 4 bin yatakla hizmet veriyor. Çeşme'nin kış nüfusu 44 bin civarında, ancak yaz aylarında özellikle bayram günlerinde günübirlikçiler dâhil 1 milyona yakın misafir ağırlıyoruz. Fakat bu kış Çeşme'nin nüfusu oldukça arttı; üç katına çıktı. Çeşme'ye şu anda yılbaşında ya da hafta sonu gelmek isteyenler ev bulamaz. Çeşme'de ne kadar ev varsa hepsi doldu. Fazla ev olsaydı onlar da dolacaktı. Pandemi nedeniyle yazdan kalma bir talep vardı yılbaşı da bu talebi arttırdı. Çeşme, yüzde yüz dolu.”

