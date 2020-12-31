Yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik emniyet ekipleri harekete geçti. Birçok ilde ekipler, sahte içki ve alkol üretim yerlerine baskın düzenledi.

İzmir'de 2 ilçeye operasyon

İzmir'in Dikili ve Kemalpaşa ilçelerindeki operasyonlarda 365 litre sahte içki ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının önlenmesi çalışmaları kapsamında, tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe gibi işletmelere yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Demirtaş Mahallesinde A.Ç'nin ev ve eklentilerinde 350 Iitre sahte içki ve 2 distilasyon cihazı ele geçirdi.

Yışbaşı öncesi 10 ton ele geçirildi

Bursa'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, 10 ton sahte içki ele geçirilen çiftliğin sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Kestel ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Bu adrese baskın yapan ekipler, çiftlikteki barakaların alkol damıtma düzenekleri ve diğer malzemelerle imalathaneye dönüştürüldüğünü belirledi.

Barakalarda yapılan aramalarda, şişelenen, fıçılara konulan ve tankların içinde bulunan toplam 10 ton şarap, viski ve rakı ele geçirildi. Tanklardaki içkiler, vidanjörle boşaltıldı.

Trakya'da 9 ton ele geçirildi

Trakya'da piyasaya sahte içki sürmek isteyen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ton 171 kilogram sahte içki, 377 litre etil alkol, 605 şişe kaçak içki ve 776 şişe kaçak içki yapımında kullanılan aroma ve esans ele geçirildi.

Operasyonlarda 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Adana'da 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da, yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki 2 deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 3 bin 165 litre sahte içki ele geçirdi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.