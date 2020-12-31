Vatandaşlara her alanda en iyi hizmeti sunabilmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente büyük önem verdiğini, hükümetin de desteğiyle önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Yıllarca terör ve şiddet olaylarıyla anılan kentin artık terör diye bir gündeminin olmadığını vurgulayan Akbıyık, şöyle devam etti:

"Hakkari'de terör örgütüne ilk defa bu yıl katılım olmadı. Bu çok güzel bir gelişme. Terör olayları da yok denecek düzeyde. 2020'de Hakkari bölgesinde 68 terörist etkisiz hale getirildi, 37 terörist de teslim oldu. Ana karargahlarını dahi etkisiz hale getirdik. İlk defa terör örgütü Türkiye'de telsizle görüşmeyi yasakladı. Hakkari, tarihinin en huzurlu ve güvenli dönemini yaşıyor."

Terör operasyonlarında çok sayıda mühimmat, silah, patlayıcı, yaşam malzemesinin ele geçirildiğini ifade eden Akbıyık, bu yıl 2,5 ton eroin, 5 ton asit anhidrit, yarım ton da esrarın yakalandığı bilgisini verdi.