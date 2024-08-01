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Türkiye
İHA 01.08.2024 07:45

Binadaki gaz kokusu caddeyi trafiğe kapattı, 3 kişi hastanelik oldu

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir binada gaz sızıntı meydana geldi. Binanın olduğu cadde tedbir amaçlı kapatılırken gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Binadaki gaz kokusu caddeyi trafiğe kapattı, 3 kişi hastanelik oldu

Dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir binada gaz kokusu nedeniyle vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sızıntıdan etkilen 2’si itfaiye eri 3 kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri önlem amaçlı caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı.

Sızıntının tam olarak nerden kaynaklandığı henüz bilinmezken itfaiye ve AFAD ekiplerinin inceleme çalışmaları ise devam ediyor.

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