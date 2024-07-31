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Türkiye
TRT Haber 31.07.2024 23:24

Haniye'ye alçak suikast düzenlenen yürüyüşle protesto edildi

Alçak suikastta şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için İstanbul'da bu akşam gıyabi cenaze namazı kılındı. Fatih Camii'ndeki namazın ardından yürüyüş de yapıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını İstanbul'da protesto etti.

Fatih Camii'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, `Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz` yazılı pankart açtı. Buradan hareket eden kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Haniye'ye alçak suikast düzenlenen yürüyüşle protesto edildi

Beyazıt Meydanı'na yürüyen grup, yürüyüş sırasında suikastı protesto etmek için cep telefonlarının ışıklarını açtı.

Polis, yürüyüş boyunca çevrede güvenlik önlemi alırken, Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı.

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Filistin - İsrail Çatışması Hamas İsmail Haniye İstanbul
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Haniye'ye alçak suikast düzenlenen yürüyüşle protesto edildi
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