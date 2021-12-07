İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir şüphelinin evinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin evinde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 125 sikke, 15 muhtelif obje, 1 küp, 1 dedektör, 2 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.