Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te tarihi eser operasyonu: 125 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, evinde tarihi eser niteliğinde objeler ve kazı malzemeleri ele geçirilen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir şüphelinin evinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.
Ekipler, şüphelinin evinde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 125 sikke, 15 muhtelif obje, 1 küp, 1 dedektör, 2 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Bilecik Kaçak Kazı Tarihi Eser
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