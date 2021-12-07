Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 22:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Babasının kullandığı tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri’de evlerinin bahçesinde 4 yaşındaki Derviş Taşdemir, tır ile geri manevra yapan babası Nazif Taşdemir’in çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen kazada, 4 yaşındaki Derviş T. tek katlı evlerinin bahçesinde oyun oynamak için dışarı çıktı.
Bu sırada Nazif T., hayvanlarına yem vermek için tır ile evin önüne geldi. Evin bahçesine geri manevra yapan baba Taşdemir, kör noktada olan oğlu Derviş Taşdemir’e çarptı.
Ailenin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kayseri
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu'ya uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz