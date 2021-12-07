Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen kazada, 4 yaşındaki Derviş T. tek katlı evlerinin bahçesinde oyun oynamak için dışarı çıktı.

Bu sırada Nazif T., hayvanlarına yem vermek için tır ile evin önüne geldi. Evin bahçesine geri manevra yapan baba Taşdemir, kör noktada olan oğlu Derviş Taşdemir’e çarptı.

Ailenin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.