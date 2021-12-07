Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ceylan beslemek 50 bin liraya patladı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde izinsiz ceylan besleyen kişiye 50 bin TL ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Bozova İlçesi kırsalındaki denetimlerde bir kişinin evinde izinsiz ceylan beslediğini belirledi.
Yapılan kontrolde evdeki iki ceylana el koyan ekipler, ev sahibine 50 bin lira para cezası uyguladı.
Ekipler, sağlık kontrolünün ardından ceylanları, doğal yaşam alanına bıraktı.
Etiketler: Şanlıurfa
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