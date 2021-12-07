Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Bozova İlçesi kırsalındaki denetimlerde bir kişinin evinde izinsiz ceylan beslediğini belirledi.

Yapılan kontrolde evdeki iki ceylana el koyan ekipler, ev sahibine 50 bin lira para cezası uyguladı.

Ekipler, sağlık kontrolünün ardından ceylanları, doğal yaşam alanına bıraktı.