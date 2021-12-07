Gebze ilçesinde yaşayan ve yan etkilerinden duyduğu şüphe nedeniyle koronavirüs aşısı yaptırmayan Yasemin Yavuz, 18 Eylül'de koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve evde tedaviye alınan Yavuz, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

23 Eylül'de yoğun bakıma yatırılan Yavuz, yaklaşık 30 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Durumunda iyileşme görülünce servise alındı.

Yeniden hayata dönmenin mutluluğunu yaşayan Yesemin Yavuz, yaklaşık 2,5 aylık tedavinin ardından bir hafta önce taburcu edildi.

"Aşınızı ihmal etmeyin"

Eşi Oğuz Yavuz’un tüm ısrarlarına rağmen aşı yaptırmadığını söyleyen Yasemin Yavuz, aşısızlara şöyle seslendi:

"Koronavirüse yakalandığımı çok geç farkettim. Virüs ciğerlerime kadar inmişti. Durumum daha da kötüleşince hastaneye kaldırıldım. Kararsızlık ve şüphe falan derken aşı olmadım, çok pişman oldum. Lütfen aşınızı ihmal etmeyin bir an önce aşı olun."

Yapay akciğer cihazına bağlandı

Eşinin yaşadığı zorlu süreci anlatan Oğuz Yavuz, herkesi aşı yaptırmaya davet ederek şöyle konuştu:

"Yoğun bakımda yaklaşık 30 gün kaldı eşim. Eşim yapay akciğer cihazına bağlandı. Entübasyon sürecinden sonra durumu iyiye gitti ve bizi servise aldılar. Süreci yakından gören ve yaşayan biri olarak herkese aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum. Ben aşımı oldum ve faydasını gördüm. Eşim aşı olmadığı için zorlu süreçlerden geçti."