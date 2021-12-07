Sakarya Nehri'nin Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkisine bakımsız atları getirdiği ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Şüpheli E.H.'nin 40 atı ticari ve yetiştirme amaçlı farklı illerden getirdiğini söylemesi üzerine şüphelenen ekipler, aramaları genişletti.

Ekipler, E.H'ye ait araçta kesim aletleri buldu.

Bakımsız olan atlardan 5'inin yerde hareketsiz yattığını gören ekipler, atları Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta Timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

E.H ile yanındaki 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.