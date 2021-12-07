Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 23:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te fabrika servisi ile tır çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik’te bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüsün, tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Bilecik-Bozüyük karayolu Ahmetpınar köyü kavşağında meydana gelen kazada, Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki C.D. idaresindeki işçi taşıyan minibüs, S.Ü. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada servis aracındaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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