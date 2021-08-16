Sakarya Nehri'nde taşlara basarak karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Kaya'nın (21) suya düşerek gözden kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan çalışma, gece verilen aradan sonra yeniden başladı.

Sabah tekrar bölgeye gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 4 kişilik ekip ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, Kaya'ya ulaşabilmek için suya girip aramaya başladılar.

Dalgıçlar, gencin suya düştüğü nokta ve çevresinde dalış yaptı. AFAD ekipleri de su yüzeyinde botla aramalarına devam ediyor.

Hüseyin Kaya'nın ailesi ise bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.