Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bozkurt'ta selin yeni görüntüleri
Kastamonu Bozkurt ilçesinde selin geliş anına ilişkin cep telefonuyla çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Sular bir anda yükselerek önüne kattığını sürüklemiş.
Kastamonu Bozkurt'ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu oluşan sel bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Ortaya yeni çıkan görüntülerde selin Bozkurt ilçesine ulaşması, sokakta bulunan vatandaşların selin geldiğini görerek güvenli bölgelere gitmeleri yer alıyor.
Evlerinde bulunan vatandaşlar sokakta bulunanlara selin geldiğini söyleyerek kaçmalarını söylüyorlar.
Sokakta bulunan vatandaşların kaçmalarının hemen ardından dakikalar içinde sel önüne ne kattıysa sürüklüyor.
Sel felaketinde Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybetti. 8 kişinin tedavisi sürüyor.
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