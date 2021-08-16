Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı öngörülen bölgede az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise hafif kuvvette, zaman zaman da orta kuvvette esmesi bekleniyor.