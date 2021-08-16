Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da hava az bulutlu ve açık olacak
Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı öngörülen bölgede az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise hafif kuvvette, zaman zaman da orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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