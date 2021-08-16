Köyceğiz'de 29 Temmuz'da başlayan ve 12 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın sırasında yardıma gelen TOMA'ları gören bir orman işçisinin sevinci görüntülendi.

TOMA'ları gören orman işçisi, "Allah. Tam zamanında yetiştiniz. Ağabey vallahi öyle bir zamanda geldiniz ki cennetten mi düştünüz? Nereden düştünüz kardeşim? Siz nereden geldiniz ya Allah gönderdi Allah. Yemin ediyorum yok böyle bir şey ya. Allah'ına kurban, öyle bir zamanda geldiniz ki..." dedi.

Görüntülerde ayrıca, TOMA ekibinin su sıkarak yamaçtaki alevlerin yolun karşısına geçmemesi için yoğun müdahalede bulunduğu görülüyor.