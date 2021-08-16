Uşak'tan Afyonkarahisar yönüne doğru giden yük treni, İkisaray köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, tren yolunda yaklaşık 300 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişinin öldüğünü belirledi.

Cenazeler, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.