Pursaklar ilçesinde havaalanı istikametinden merkeze doğru giden B.M.E idaresindeki otomobil ile Samet K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Samet K'nin kullandığı otomobil, Ahmet D. yönetimindeki HD-TA-6000 yabancı plakalı araca çarparak takla attı. Araç sürücülerinden B.M.E, kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda emniyet, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, 34 CUE 381 plakalı araç içinde sıkışan Mehmet Nuri Altunkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi, 8 kişi de yaralandı.