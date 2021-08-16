Afet bölgesinde can kaybı yükseliyor. 3 ilde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

AFAD'ın açıklamasında, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği bilgisi verildi.