Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 01:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi
AFAD, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı.
Afet bölgesinde can kaybı yükseliyor. 3 ilde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
AFAD'ın açıklamasında, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği bilgisi verildi.
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