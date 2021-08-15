İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı ilçede, sele kapılan oyuncak, terlik, puset, çamaşır makinesi, kask gibi çok sayıda eşya ile araçlar dikkati çekiyor.

İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor.

Selin izleri siliniyor.



Kastamonu Bozkurt’ta arama kurtarma ve temizleme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki son durumu TRT Haber muhabiri Şahin Karamanlı aktardı. pic.twitter.com/QMXNEcLNuv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2021

Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ekiplerinin de ilçede hummalı şekilde çalıştıkları gözleniyor. Yardım kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da gerek vatandaşların gerekse çalışmaları yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor.

Köylere helikopterle jeneratör yardımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sel felaketi nedeniyle elektriksiz kalan köylerin elektrik ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Bozkurt'a 3 kilometre uzaklıktaki Abana ilçesine 80 kilovatlık jeneratörleri getiren Başkent EDAŞ ekipleri, bu jeneratörleri jandarma helikopterine halat yardımıyla bağladı. Ekipler helikopterin içerisine de 8 kilovatlık iki jeneratör koydu.

Köylüler jeneratör getiren helikopteri büyük mutlulukla karşıladı.

Sel felaketinin yaşandığı bazı bölgelerde 48 saatteki yağış miktarı, 1 yıllık toplam yağışın 3'te 2'sini buldu

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bazı bölgelerde 10-12 Ağustos'ta metrekareye düşen yağış miktarı, yıllık yağışın 3'te 2'sini buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 48 saatteki yağış miktarı, son 5 yıllık ortalamada, 1 yıllık toplam yağışın yaklaşık 3'te 2'si olarak kayıtlara geçti.

Bu bölgede yıllık ortalama toplam yağış miktarı 487,9 kilogram/metrekare (kg/m2) iken 2 günlük yağış miktarı 318,62 kg/m2 olarak gerçekleşti. Ağustos ortalama yağış miktarı ise son 5 yılda 33,7 kg/m2 ölçüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Mamatlar köyünde 48 saatte toplam yağış miktarı 420,6 kg/m2 olarak ölçüldü. Bu miktar son 5 yıllık verilerde ortalama 1 yılda toplamda yağan yağışlarda 773,7 kg/m2 oldu. Ağustos ayı ortalaması yağışlarda ise metrekareye 31,5 kg/m2 olarak kayıtlarda yer aldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde ise 2 günde toplam yağış miktarı 301,3 kg/m2 oldu. Ağustos ayı ortalama yağış miktarı son 5 yılda 55,7 kg/m2 olarak ölçüldü. Son 5 yıllık verilere göre 1 yılda burada metrekarede toplamda 863,8 kg/m2 yağış görüldü.

Kastamonu'nun Küre ilçesinin son 7 yıllık verilerinde yıllık toplam yağış miktarı ortalama 771 kg/m2 olarak kayıtlara geçti. 48 saatlik sürede ise toplam yağış miktarı yaklaşık toplamda 1 yıllık yağışın yarısına denk gelen 382,1 kg/m2 oldu. Bu ayda ortalama yağış miktarı ise 31,4 kg/m2 idi.

Yine aynı ilin Devrekanı ilçesinin Kuz köyündeki 48 saatte yağan toplam yağış miktarı rekor sayılabilecek düzeyde oldu. Burada 48 saate düşen yağış metrekareye 353,2 kg/m2 oldu. Kuz köyünün son 5 yıllık ortalama toplamda yıllık aldığı ortalama yağış miktarı 712,6 kg/m2 olarak ölçümlerde yer alıyor. Ağustos ayı ortalaması ise 27,4 kg/m2 olarak göze çarpıyor.