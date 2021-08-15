Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 08:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
2 bin kişi meteor yağmurunu izledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz